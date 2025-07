Ex-ministro da Defesa vai liderar delegação ucraniana em negociações com a Rússia

O ex-ministro da Defesa Rustem Umerov vai liderar a delegação ucraniana nas negociações previstas com a Rússia na quarta-feira (23) na Turquia, que tentarão encontrar uma solução para mais de três anos de guerra, anunciou nesta terça-feira o presidente Volodimir Zelensky.

"A delegação será liderada por Rustem Umerov", recentemente nomeado secretário do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, informou Zelensky nas redes sociais.

Zelensky afirmou que espera discutir com Moscou novas trocas de prisioneiros e a repatriação de crianças ucranianas atualmente na Rússia.

Ele também enfatizou que quer "preparar uma reunião" com o presidente Vladimir Putin, para "acabar de verdade com a guerra".

O Kremlin, no entanto, esfriou as expectativas. O porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov, declarou que não espera "avanços milagrosos".

O encontro de quarta-feira será a terceira sessão de negociações entre russos e ucranianos neste formato, após as reuniões anteriores em Istambul em 16 de maio e 2 de junho.

As posições das duas partes permanece irreconciliáveis.

As condições são inaceitáveis para a Ucrânia, que exige a retirada russa dos territórios ocupados e garantias de segurança por parte do Ocidente, como a continuidade no fornecimento de armas e o envio de um contingente europeu após um cessar-fogo, uma medida que Moscou rejeita.