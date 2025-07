Ex-líder trabalhista britânico Jeremy Corbyn lança novo partido

"É hora de criar um novo tipo de partido político", escreveu ele em uma longa mensagem em sua conta no X ao anunciar o lançamento do 'Your Party' (Seu Partido), junto com a deputada Zarah Sultana.

No final de junho, a rebelião de quase um terço dos deputados trabalhistas contra uma reforma dos benefícios para pessoas com deficiência obrigou Starmer a abandonar o projeto.

"O sistema está equivocado quando 4,5 milhões de crianças vivem na pobreza no sexto país mais rico do mundo. O sistema está equivocado quando as grandes empresas enriquecem às custas do aumento das contas", escreveu Corbyn, deputado por Islington, no norte de Londres.