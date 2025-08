Europa se divide em relação ao acordo realizado pela UE e os Estados Unidos sobre tarifas comerciais 

O acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, fechado neste final de semana , divide opiniões no continente europeu. Existem posições contrárias, desconfiadas e há quem celebre.

O presidente do instituto alemão Ifo, Clemens Fuest, afirmou que o acordo "é uma humilhação" para o bloco, em postagem feita no X. Segundo ele, a negociação "reflete o desequilíbrio de poder".

A associação da indústria alemã VDMA, que representa mais de 3,6 mil empresas do setor, instou a União Europeia (UE) e os Estados Unidos a lidarem com o acordo "não como um 'novo normal'". A organização menciona que a negociação deve ser vista "como uma reviravolta no impasse causado pela escalada de tarifas", em comunicado publicado nesta segunda-feira.