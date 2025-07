EUA solicita ao Equador extradição do líder mafioso recapturado Fito

Os Estados Unidos pediram nesta terça-feira (8) ao Equador a extradição do principal narcotraficante do país, conhecido como Fito, que foi recapturado há duas semanas após fugir de uma prisão, informou a Corte Nacional de Justiça (CNJ), o supremo tribunal da nação sul-americana.

Através do Ministério das Relações Exteriores equatoriano, Washington apresentou ao presidente da CNJ, José Suing Nagua, o "pedido formal de extradição" de Fito, que "é requerido pela Justiça do país norte-americano", assinalou o supremo equatoriano em comunicado.

O tribunal acrescentou que "o processo de extradição passiva será tramitado em conformidade com o ordenamento jurídico equatoriano".

Fito "era um líder impiedoso e um narcotraficante prolífico para uma violenta organização criminosa transnacional", sustentou em abril o promotor do Tribunal do Distrito Leste do Brooklyn, John Durham.