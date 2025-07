EUA sanciona presidente de Cuba, quatro anos após protestos históricos

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (11) pela primeira vez sanções contra o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, "por seu papel na brutalidade do regime contra o povo" ao completarem quatro anos de históricos protestos antigovernamentais.

O Departamento de Estado restringe o seu visto, assim como outras "figuras-chave do regime cubano" como os ministros da Defesa, Álvaro López Miera, e do Interior, Álvaro Álvarez Casas, informou o chefe da diplomacia Marco Rubio em sua conta na rede social X.

A sanção a Díaz-Canel, líder do Partido Comunista, eleva ao máximo a pressão sobre o governo de Cuba, cujo chanceler, Bruno Rodríguez, denunciou no X a medida do governo de Donald Trump.