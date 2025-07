EUA sanciona líder do Tren de Aragua e seus tenentes

O governo do presidente americano, Donald Trump, anunciou sanções econômicas nesta quinta-feira (17) contra o líder do Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conhecido como "Niño Guerrero", e outros líderes dessa gangue transnacional de origem venezuelana.

"'Niño Guerrero' transformou o Tren de Aragua de uma gangue prisional envolvida em extorsão e suborno em uma organização influente que ameaça a segurança pública" em todo o continente americano, afirmou o Departamento do Tesouro em um comunicado.

"O governo Trump não permitirá que o Tren de Aragua continue aterrorizando nossas comunidades e prejudicando americanos inocentes", disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, citado no comunicado.

"Niño Guerrero" se destaca entre os sancionados. O Departamento de Estado já ofereceu uma recompensa de US$ 5 milhões (R$ 27,8 milhões) por informações que levem à sua prisão ou condenação.

Os Estados Unidos também têm como alvo o cofundador do grupo, Yohan José Romero, apelidado de "Johan Petrica", a quem acusam de envolvimento em "mineração ilegal" e de fornecer ao Tren de Aragua "armas de nível militar usadas para controlar as ruas da Venezuela e combater as guerrilhas colombianas".