EUA reorganizam entrega de armas para liberar mais sistemas de defesa à Ucrânia

A administração de Donald Trump colocou a Alemanha à frente da Suíça para receber os próximos sistemas de defesa aérea Patriot da linha de produção, abrindo caminho para que Berlim envie dois Patriots que já possui para a Ucrânia, de acordo com três funcionários americanos.

A promessa dos EUA de substituir rapidamente os Patriots da Alemanha é a primeira demonstração do Pentágono facilitando entregas de armas para a Ucrânia desde que o Trump anunciou, no início deste mês, que era a favor de enviar mais armamentos.

No entanto, a medida também destacou a dificuldade em fornecer armas para Kiev, já que as linhas de produção de defesa no Ocidente lutam para acompanhar os apelos da Ucrânia por ajuda na defesa contra crescentes ataques russos de mísseis e drones.