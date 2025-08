Os Estados Unidos anunciaram recompensa de US$ 25 milhões (cerca de R$ 140 milhões na cotação atual) por informações que auxiliem na prisão de Nicolás Maduro . A Administração de Repressão às Drogas (DEA na sigla em inglês), órgão ligado ao Departamento de Justiça do país, compartilhou um cartaz nas redes sociais na segunda-feira (28) com a foto do presidente da Venezuela .

No cartaz, Maduro é acusado de "conspiração com o narcoterrorismo, com a importação de cocaína, com o uso e transporte de armas e objetos destruidores em fomento a um crime de tráfico de drogas". O presidente venezuelano também é apontado como líder do Cartel de los Soles, grupo criminoso que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos classificou como "um terrorista global especialmente designado".