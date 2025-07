EUA: Casa Branca confirma visita à sede do Fed na quinta para inspecionar obras

O chefe de equipe da Casa Branca, James Blair, confirmou hoje que visitará a sede do Federal Reserve (Fed) em Washington para inspecionar obras de renovação na quinta-feira. "Eles finalmente cederam nesta manhã", escreveu Blair, em publicação no X.

O comentário do chefe de equipe da Casa Branca dá continuidade a uma publicação anterior, em que Blair critica a postura do Fed sobre as obras. O oficial insinuou que o BC americano escondia algo do governo por lançar uma forma de visitar as obras virtualmente, ao invés de liberar visitas da Casa Branca em um primeiro momento.