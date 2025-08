EUA arrecada mais com tarifas no 1º semestre do que em 2024 inteiro

Os Estados Unidos arrecadaram mais em tarifas nos primeiros seis meses de 2025 do que em todo o ano de 2024, segundo dados do Departamento do Tesouro americano compilados pela AFP.

No total, as receitas superam 87 bilhões de dólares (487 bilhões de reais), em comparação com quase 79 bilhões (425 bilhões em valores da época) em 2024, de acordo com os dados mensais até o final de junho, atualizados na quarta-feira.