EUA anuncia saída da Unesco

"Permanecer na Unesco não é do interesse nacional dos Estados Unidos", disse uma porta-voz do Departamento de Estado.

"Lamento profundamente a decisão do presidente Donald Trump de retirar novamente os Estados Unidos da América da Unesco", disse sua diretora-geral, Audrey Azoulay.

A porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, descreveu a Unesco como uma entidade que "promove causas sociais e culturais divisivas" e que se concentra excessivamente nos objetivos de sustentabilidade da ONU, os quais ela classificou como uma "agenda ideológica globalista".

Supervisiona uma lista de locais do patrimônio que visa preservar joias únicas ambientais e arquitetônicas, que vão desde a Grande Barreira de Coral na Austrália e o Serengueti na Tanzânia até a Acrópole de Atenas e as Pirâmides do Egito.