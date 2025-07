EUA abrem investigação comercial contra o Brasil

A decisão, anunciada pelo representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, foi tomada sob orientação do presidente Donald Trump:

"Sob o comando do presidente Donald Trump, eu abri a investigação sobre os ataques do Brasil às empresas de rede social americanas e outras práticas comerciais injustas", afirmou Greer em nota oficial.

Além das questões digitais, a investigação também abrange uma série de outras preocupações do governo americano , como:

A medida foi formalizada com base na Seção 301 da legislação comercial dos EUA, de 1974, que permite ao governo americano retaliar países cujas práticas sejam consideradas desleais ou prejudiciais ao comércio dos Estados Unidos.

A mesma legislação foi usada por Trump em 2018 para impor tarifas à China , que somaram US$ 370 bilhões e ainda estão em vigor, agora estendidas ao setor naval.

Especialistas alertam que a investigação pode resultar em novas sanções comerciais contra o Brasil, com impactos econômicos significativos e de difícil reversão.

Entenda abaixo o passo a passo da Seção 301

Como uma investigação começa?

Fase Investigativa

O USTR organiza audiências públicas e consultas formais com o governo estrangeiro para coletar informações relevantes. Há também possibilidade de discussões no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC). Essa fase dura 12 meses, que podem ser prorrogados.