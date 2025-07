EUA abre investigação sobre práticas comerciais do Brasil

O governo do presidente Donald Trump abriu nesta terça-feira (15) uma investigação contra o Brasil por suas práticas comerciais e "ataques" às "empresas americanas de redes sociais", informou o representante comercial Jamieson Greer.

Na semana passada, Trump ameaçou o Brasil com tarifas de 50% sobre seus produtos exportados aos Estados Unidos. O fez, em parte, como castigo pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

Nesta terça, Washington foi além ao cumprir sua ameaça de abertura de uma investigação sobre o Brasil, como prometeu fazer na carta destinada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que anunciava as novas tarifas aduaneiras aplicáveis a partir de 1º de agosto caso nenhum acordo seja alcançado antes disso.

"Por ordem do presidente Trump, lanço uma investigação sob a Seção 301 sobre os ataques do Brasil às empresas americanas de redes sociais, bem como outras práticas comerciais injustas que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos", declarou o representante comercial Greer, citado em comunicado.

"As barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil merecem uma investigação exaustiva e, possivelmente, medidas corretivas", acrescentou Greer.

As autoridades americanas vão se concentrar em diversas práticas comerciais.

Washington investigará o comércio digital e serviços de pagamentos eletrônicos para avaliar se prejudicam as empresas americanas. Cita como exemplo as restrições à prestação de serviços no país e a tomada de represálias "por não censurar o discurso político".