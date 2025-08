Estrela do MMA Conor McGregor tem recurso por condenação por estupro rejeitado

A apelação do irlandês Conor McGregor, estrela mundial das Artes Marciais Mistas (MMA), foi negada pelo tribunal de Dublin nesta quinta-feira (31) após uma condenação por um caso de estupro decidida em âmbito civil em novembro.

O tribunal de apelação, composto por três juízes, rejeitou todos os argumentos apresentados por McGregor, de 36 anos, que havia reportado novos elementos em março para proceder com o recurso.

Os advogados do ex-campeão que esteve ausente durante o veredito dado nesta quinta-feira, se basearam principalmente no que consideraram erros de procedimento durante a investigação e o julgamento em primeira instância.

"Quero dizer a todas as sobreviventes que sei o quão difícil é, mas por favor, não fiquem em silêncio, vocês merecem ser ouvidas, merecem obter justiça", insistiu.

Após a decisão inicial do tribunal, McGregor foi condenado a pagar totalmente os custos legais de Hand, estimados em 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 8,3 milhões).

Apelidado de 'The Notorious', McGregor é uma das maiores estrelas mundiais do Ultimate Fighting Championship (UFC), a liga mais famosa e lucrativa das MMA.

Figura emblemática do movimento anti-imigração na Irlanda, McGregor foi recebido com honras em março na Casa Branca por Donald Trump por ocasião do Dia de São Patrício, padroeiro dos irlandeses, em 17 de março.