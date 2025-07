Estou decepcionado com Putin, mas ainda não desisti dele, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que ainda não "desistiu" de negociar um cessar-fogo com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. "Estou decepcionado com ele, mas ainda não desisti dele", disse em entrevista à BBC News na noite de segunda-feira, 14.

Trump ainda acrescentou, em conversa por telefone, que achava que um "acordo com a Rússia estivesse prestes a acontecer em quatro vezes diferentes". No entanto, sempre após uma "ótima conversa" entre os líderes, o republicano pontua que Putin "vai lá e derruba um prédio em Kiev". Questionado se ele confia em Putin, Trump respondeu que não confia em "quase ninguém".

"Gosto muito do primeiro-ministro Keir Starmer, mesmo ele sendo um liberal", mencionou o republicano. Trump disse ter um "laço especial" com o país e que por isso chegou a um acordo comercial com os britânicos.