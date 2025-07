Estados Unidos se retira mais uma vez da Unesco

"Lamento profundamente a decisão do presidente Donald Trump de retirar novamente os Estados Unidos da América da Unesco", disse sua diretora-geral, Audrey Azoulay.

"Embora lamentável, este anúncio era esperado e a Unesco se preparou para ele", disse, observando que "está mais bem protegida financeiramente" do que outras agências da ONU, e que a contribuição americana de US$ 75 milhões (R$ 417 milhões) anuais representa apenas 8% do orçamento total da organização.