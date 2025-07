Esperamos finalmente formalizar o acordo Mercosul-UE, diz Fávaro

Neste quesito, o ministro elogiou a atuação do governo brasileiro ao aumentar sua presença em discussões do comércio global. Questionado sobre a gripe aviária, Fávaro disse que o mundo está "mais exigente" sobre parâmetros sanitários e não quer produtos "sem boa procedência", mas minimizou seus efeitos sobre a economia brasileira. "Não é comemorar crise, mas queremos mostrar a robustez do Brasil" ao lidar com essas questões, disse, destacando a conquista dos selo de país livre da febre aftosa e recuperação do selo contra gripe aviária pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA).