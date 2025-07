Espanha: Sánchez chama acordo UE-Mercosul de fundamental e defende fundo a afetados por tarifas

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, defendeu hoje a "abertura comercial em detrimento ao protecionismo", destacando a aprovação do acordo União Europeia (UE)-Mercosul como "um marco fundamental". Em discurso em um fórum empresarial em Assunção, ele afirmou que "mais do que nunca, precisamos defender a ordem multilateral baseada em regras e fortalecer a cooperação internacional". Em viagem à América do Sul, o líder espanhol já havia defendido o acordo com o bloco em visita ao Uruguai, e voltou a fazê-lo após encontro com o presidente paraguaio, Santiago Peña.