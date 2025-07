Erdogan se felicita por desarmamento do PKK: 'A Turquia venceu'

"A Turquia venceu, 86 milhões de cidadãos venceram", declarou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, neste sábado (12), um dia após o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) iniciar seu processo de desarmamento.

O Partido dos Trabalhadores do Curdistão, considerado um grupo terrorista pela Turquia e seus aliados ocidentais, pegou em armas contra Ancara em 1984 para conseguir a criação de um Estado curdo, em um conflito que deixou mais de 40.000 mortos.

Diante de membros de seu partido, o AKP, reunidos em uma assembleia, Erdogan lembrou que pelo menos 2.000 soldados turcos morreram no conflito com a guerrilha.

Na sexta-feira, cerca de trinta combatentes curdos, homens e mulheres, incluindo quatro comandantes, destruíram suas armas durante uma cerimônia altamente simbólica no norte do Iraque, perto de suas bases na região autônoma do Curdistão.