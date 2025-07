Equipe de emergência procuram 27 meninas desaparecidas em enchentes no Texas

Os serviços de emergência do Texas procuravam neste sábado 27 meninas desaparecidas nas enchentes que devastaram o estado do sul dos Estados Unidos e que deixaram, até o momento, pelo menos 27 mortos.

As inundações foram provocadas por chuvas torrenciais que começaram na tarde de sexta-feira no centro do estado e prosseguiram durante a noite e madrugada de sábado, embora com menor intensidade.

"Até o momento, recuperamos 27 corpos", declarou o xerife do condado de Kerr, Larry Lethia.

Ele explicou que entre os mortos estavam 18 adultos e nove menores de idade. Também disse que 860 pessoas foram retiradas de suas residências, incluindo oito feridas.

Das quase 750 meninas que participavam de um acampamento de verão (hemisfério norte, inverno no Brasil) cristão às margens do rio Guadalupe, 27 estão desaparecidas, informou Dalton Rice, funcionário do governo municipal de Kerrville.

"Hoje será um dia difícil para a comunidade", advertiu o prefeito da localidade, Joe Herring, sem conseguir conter as lágrimas.

"Não vamos parar até que todos tenham sido encontrados", insistiu o xerife Lethia, antes de afirmar que contava com "todos os recursos necessários".

As equipes de resgate enfrentavam condições "muito difíceis" na manhã de sábado. "A área está repleta de escombros, com uma configuração muito complexa ao longo das margens do rio", afirmou Rice.

A secretária de Segurança Nacional, Kristi Noem, "chegará em breve ao local", anunciou o presidente Donald Trump em sua rede Truth Social. "Melania e eu rezamos por todas as famílias afetadas por esta tragédia horrível", acrescentou.

- Resgates -

Segundo as autoridades, o nível do rio Guadalupe cresceu quase oito metros em 45 minutos. O serviço meteorológico informou que mais de 300 milímetros de chuva caíram durante a noite, o que provocou cheias em vários rios da região.

"O que normalmente cai em um ano, caiu em um dia", declarou à AFP Gerardo Martínez, 61 anos, proprietário de um restaurante localizado nas imediações de um mirante sobre o rio. "A água chegou às copas das árvores. Carros e casas inteiras foram arrastadas" pelas inundações, disse.

O governador do Texas, Greg Abbott, anunciou na sexta-feira que assinou uma "declaração de desastre para garantir que as autoridades locais tenham os recursos necessários para continuar respondendo às inundações".

"O Texas fará todo o possível para garantir que todas as pessoas desaparecidas sejam encontradas", escreveu em sua conta no X.

Soila Reyna, 55 anos, moradora de Kerville que trabalha em uma igreja local ajudando pessoas que perderam seus pertences, disse que "nunca tinha visto algo assim".

Quase 500 socorristas e 14 helicópteros foram mobilizados. A Guarda Nacional e a Guarda Costeira do Texas enviaram reforços.

Rice destacou que os socorristas enfrentam condições "muito difíceis".

"Começamos as operações às 8h00", disse, antes de pedir aos moradores que evitem realizar resgates por conta própria.

Os socorristas se movimentam em um "terreno cheio de destroços e resíduos, em condições muito difíceis, nas margens do rio", descreveu.

Em meados de junho, pelo menos 10 pessoas morreram em San Antonio devido a inundações provocadas por chuvas torrenciais.

As enchentes repentinas, que acontecem quando o solo não é capaz de absorver chuvas intensas, são relativamente comuns.

Mas os cientistas afirmam que, nos últimos anos, as mudanças climáticas provocadas pelo ser humano tornaram eventos climáticos extremos, como inundações, secas e ondas de calor, mais frequentes e intensos.