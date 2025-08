Equador ordena 'evacuação preventiva' de praias nas Ilhas Galápagos, sob aviso de tsunami

Por meio de alto-falantes, as autoridades de Galápagos alertaram a população do arquipélago, onde a maioria das ilhas está desabitada, mas que possuem flora e fauna únicas no mundo.

Vários tsunamis atingiram partes do Extremo Oriente da Rússia e o norte do Japão, com alertas emitidos em toda a bacia do Pacífico, incluindo vários países latino-americanos, após um forte terremoto na costa leste da Rússia.