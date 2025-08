Equador deporta mais de 800 presos colombianos em meio a protestos de Bogotá

Sob a vigilância de dezenas de policiais e militares do Equador, os prisioneiros com uniformes laranja tiveram que formar fila para cruzar para seu país, constatou a AFP.

Na madrugada, alguns detidos que vestiam calções e camisetas fizeram exercícios físicos para combater o frio andino. "Queremos passar, queremos passar", gritavam enquanto aguardavam que as autoridades colombianas os recebessem.

Uma fonte do governo de Carchi, que pediu para não ser identificada, indicou à AFP que na sexta-feira começou a deportação de cerca de 870 prisioneiros colombianos, que representam quase 60% das pessoas dessa nacionalidade que estavam em prisões equatorianas.

"Realizamos um trabalho interinstitucional com a Migração da Colômbia e do Equador para que este processo de deportação seja ágil e que não haja um colapso na ponte", acrescentou a governadora Pozo.

No entanto, as autoridades colombianas garantem que não foram notificadas sobre as deportações.