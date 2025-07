Enchentes deixam 27 mortos e ao menos 20 desaparecidos no Texas, nos Estados Unidos

Enchentes provocadas por tempestades deixaram pelo menos 27 mortos, dos quais nove crianças, e ao menos 20 meninas desaparecidas no estado americano do Texas, anunciaram autoridades locais na noite desta sexta-feira (4).

O xerife do condado de Kerr, Larry Leitha, alertou, em entrevista coletiva, que o número de vítimas pode ser maior. Algumas delas eram menores de idade, segundo o vice-governador do Texas, Dan Patrick.

No local, onde cerca de 750 pessoas estavam acampadas para aproveitar o feriado prolongado, não havia eletricidade, água ou conexão por Wi-Fi devido às chuvas, conforme mensagem do diretor do acampamento lida pelo vice-governador.

Autoridades estaduais e locais aconselharam os residentes a não viajarem pela região do rio, onde dezenas de estradas estavam "intransitáveis". Uma autoridade militar disse que pelo menos 237 pessoas foram resgatadas ou evacuadas por equipes de emergência e que 167 resgates foram realizados com a ajuda de helicópteros.

"Até que todos apareçam", diz governador

O governador do Texas, Greg Abbott, divulgou um vídeo na rede X no qual uma vítima é resgatada do topo de uma árvore por um socorrista suspenso de um helicóptero, enquanto as águas rugiam abaixo.