Enchente destrói acampamento cristão para meninas no Texas; veja como ficou o local após a tragédia

Acampamento de verão Camp Mystic, próximo ao rio Guadalupe, foi invadido pelas águas. RONALDO SCHEMIDT / AFP

Um acampamento cristão de verão para meninas foi devastado pelas enchentes provocadas por tempestades no Texas desde a última sexta-feira (4). No local, pelo menos três crianças morreram.

As instalações do Camp Mystic ficam às margens do rio Guadalupe, que subiu oito metros em apenas 45 minutos. No local, cerca de 750 pessoas estavam acampadas para aproveitar o feriado prolongado de 4 de julho, o principal dos Estados Unidos.





O número de mortos no estado subiu de 51 para 67 neste domingo (6). Das 27 meninas que estavam desaparecidas, 11 continuam sem ser encontradas. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações oficiais se as novas mortes são de meninas que saíram da lista de desaparecidos.

A tragédia no acampamento

De acordo com sobreviventes, o rio começou a inundar o acampamento muito rapidamente durante a madrugada. No local, não havia eletricidade, água ou conexão com internet devido às chuvas, conforme informou o diretor do acampamento.

Três meninas que participavam do Camp Mystic foram encontradas mortas. As famílias confirmaram as mortes por meio de postagens nas redes sociais e mensagens a veículos de imprensa norte-americanos.

Até o início da tarde deste domingo, equipes de resgate continuavam as buscas por 27 meninas que permaneciam desaparecidas. O pai de uma destas foi visto no local percorrendo os escombros em busca de sua filha de oito anos.

— Minha filha estava aqui — diz ele, enquanto examina uma cabana de pedra com janelas quebradas, até encontrar uma toalha com o nome dela, uma pulseira e uma foto da família.

De acordo com o xerife do condado de Kerr, onde a maior parte das mortes foi registrada, as buscas pelas crianças continuam.

— Elas podem estar em alguma árvore, sem comunicação — disse Leitha.

Algumas meninas que foram resgatadas foram encontradas em cima de árvores ou agarradas a troncos.

Em uma coletiva de imprensa, o xerife Leitha afirmou que das 59 pessoas que haviam sido encontradas mortas até aquele momento, 38 são adultos e 21 crianças.

Veja vídeo que mostra como ficou o local após a enchente

O acampamento

No site oficial do Camp Mystic, a organização descrita como um acampamento cristão de verão privado para meninas, que busca proporcionar "um ambiente cristão saudável, onde possam desenvolver qualidades pessoais excepcionais e autoestima".

O local é um dos mais tradicionais do seguimento na região. O Camp Mystic é administrado há gerações pela mesma família.

“Fundado em 1926, o Mystic está situado entre árvores de cipreste, carvalho e nogueira-pecã, na região montanhosa do centro-oeste do Texas, às margens do belo rio Guadalupe”, diz a apresentação.

O acampamento fica próximo ao centro geográfico do Texas, a cerca de 29 km da cidade de Kerrville. Segundo a organização, o objetivo do acampamento é que as meninas se tornem pessoas melhores após a experiência no Mystic e cresçam espiritualmente.

“As campistas desenvolvem amizades para a vida toda com outras meninas e monitoras. Elas também aprendem habilidades valiosas para a vida”, afirma o site do acampamento, que também oferece atividades como arco e flecha, dança, pesca, culinária, treino de líder de torcida e diversos esportes.

Leia Mais Enchentes no Texas deixam ao menos 51 mortos; equipes buscam por 27 meninas desaparecidas em acampamento

Entenda

O estado americano do Texas, no sul dos Estados Unidos, enfrenta uma tragédia após o rio Guadalupe subir cerca de oito metros em apenas 45 minutos. De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), durante a noite, o nível do rio passou de dois para mais de nove metros devido chuva forte.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram casas e árvores arrastadas pela cheia súbita.

"Até que todos apareçam", diz governador

O governador Abbott, divulgou um vídeo na rede X no qual uma vítima é resgatada do topo de uma árvore por um socorrista suspenso de um helicóptero, enquanto as águas rugiam abaixo.

"Missões de resgate aéreo como essa estão sendo realizadas 24 horas por dia. Não vamos parar até que todos apareçam", assegurou.

Freeman Martin, diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas, afirmou que a inundação deixou "muitas vítimas".

Cerca de 500 socorristas e 14 helicópteros foram mobilizados para a região. A Guarda Nacional do Texas enviou equipes de resgate, e a Guarda Costeira dos Estados Unidos colabora nas operações.