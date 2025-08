Empresa de Hong Kong considera incluir investidor chinês na venda de portos do Panamá

O conglomerado CK Hutchison, de Hong Kong, sugeriu nesta segunda-feira (28, noite de domingo no Brasil) a possibilidade de que "um grande investidor estratégico" chinês se junte ao consórcio liderado pela americana BlackRock que deseja comprar seu negócio de portos fora da China, incluindo suas operações no Canal do Panamá.

CK Hutchison "continua em conversações com membros do consórcio com o objetivo de convidar um grande investidor estratégico [da China] para se unir como um membro relevante do consórcio", disse o grupo em um documento apresentado à Bolsa de Hong Kong.

Também destacou que serão necessárias mudanças nos integrantes do consórcio e na estrutura do acordo para que a operação possa "ser aprovada por todas as autoridades relevantes".