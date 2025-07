Em Sevilha, ONU busca soluções para a enorme dívida dos países do sul global

Suspensão, reestruturação ou renegociação dos mecanismos de empréstimo? Na conferência de Sevilha sobre o financiamento do desenvolvimento, o aumento vertiginoso da dívida dos países do sul global preocupa a comunidade internacional, que busca soluções para este bomba-relógio.

"O peso da dívida está paralizando o mundo em desenvolvimento", sentenciou o secretário-geral da ONU, António Guterres, que fez um apelo para "consertar o sistema global de dívida, que é insustentável e injusto", em seu discurso no primeiro dia desta cúpula na cidade andaluza.

Segundo os especialistas, as causas são a multiplicação de grandes obras caras, especialmente em alguns países africanos que receberam bilhões de dólares em empréstimos da China, e a sucessão de crises internacionais, desde a pandemia de covid-19 até os conflitos armados, que abalaram a economia de muitos Estados.

Para os países do sul, submetidos a taxas de jutos duas vezes superiores às do norte, esta situação faz com que paire o risco de um sufocamento financeiro. Alguns Estados "estão presos em um círculo vicioso", alertou a ONG Action Aid, que considera que a situação é "crítica".