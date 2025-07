Elevação dos preços de assinatura da Netflix gera aumento de 45% no lucro da empresa

A receita da Netflix aumentou 16%, chegando a 11,1 bilhões de dólares (cerca de R$ 61,9 bilhões na cotação atual) no trimestre encerrado em 30 de junho, superando as estimativas dos analistas e da própria empresa, cuja receita líquida disparou para 3,1 bilhões de dólares (aproximadamente 17,3 bilhões de reais).

A Netflix destacou o sólido desempenho de sucessos como as terceiras temporadas de "Round 6", com 122 milhões de visualizações, "Ginny e Georgia", com 53 milhões, e a primeira de "Sirens", com 56 milhões.