Elefanta mata turistas do Reino Unido e da Nova Zelândia durante safári em parque na África

Duas turistas foram mortas por uma elefanta nesta quinta-feira, 3, enquanto faziam um safári a pé em um parque nacional da Zâmbia, segundo a polícia local.

O Comissário de Polícia da Província Oriental, Robertson Mweemba, disse que as vítimas - Easton Janet Taylor, de 68 anos, do Reino Unido, e Alison Jean Taylor, de 67 anos, da Nova Zelândia - foram atacadas por uma elefanta que estava com um filhote.

Os guias de safári que estavam com o grupo dispararam tiros contra a animal para tentar impedir que ela atacasse as mulheres, segundo a polícia. A elefanta foi atingida e ferida pelos tiros. Mas, ainda assim, os guias não conseguiram impedir o ataque e as duas mulheres morreram no local.

O caso aconteceu no Parque Nacional South Luangwa, no leste da Zâmbia, a cerca de 600 quilômetros da capital, Lusaka.

As elefantas fêmeas são muito protetoras de seus filhotes e podem reagir agressivamente ao que consideram ameaças.