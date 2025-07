"Ele praticamente não tem freios na Casa Branca", diz economista sobre Trump

Mauricio Moura concedeu entrevista à Rádio Gaúcha nesta quinta-feira. Youtube: @GZH / Reprodução

As decisões de Donald Trump enfrentam pouca resistência na Casa Branca, o que abre margem para os chamados tarifaços — como o anúncio de 50% adicionais para produtos brasileiros na quarta-feira (9). É o que revelou nesta quinta-feira (10) Maurício Moura, professor e economista da Universidade George Washington, dos Estados Unidos.

— Um dos critérios desse segundo governo foi a lealdade total ao Trump. E isso significa, na prática, que ele praticamente não tem freios na Casa Branca como ele tinha no primeiro mandato — disse em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

Moura ressalta que o novo tarifaço de Trump "não é pessoal" com o Brasil, mas surgiu do descontentamento do presidente norte-americano com a atenção mundial à reunião dos Brics, sediada no Rio de Janeiro. Segundo ele, algumas de suas fontes na Casa Branca revelaram que houve uma reunião sobre o Brasil na segunda-feira (7).

— O que deu o impulso para o Trump fazer isso foi basicamente o protagonismo do Brasil por ter recebido a reunião dos Brics. O Trump ficou bem atento à reunião, por um motivo bastante óbvio, é que ele fica bem atento ao noticiário, basicamente ele tem o ímpeto de tentar comandar o noticiário local e todas as emissoras americanas deram relevância ao encontro — explicou.

O economista também aponta outra preocupação de Donald Trump: a manutenção da relevância do dólar no cenário mundial. O temor de uma possível moeda do Brics foi outro fato que impulsionou o presidente dos Estados Unidos a taxar, novamente, países como o Brasil, pontua Moura.

Estes "impulsos" atrapalham negociações dos Estados Unidos na geopolítica mundial, pontua Moura. Ele conta o que escuta da diplomacia de outros países sobre os movimentos de Trump.

— Existe uma percepção clara que o Trump tem um espasmo de atenção. Ele dá uma atenção para um tema e esse tema se esgota na cabeça dele rápido e ele muda para outro tema (...) Então, um dos motivos de ele ter mandado essa carta (ao Brasil) foi a manchete do dia dos Brics.

Situação temporária

Apesar disso, o professor da Universidade George Washington acredita que a tendência é de que as tarifas sejam renegociadas para "um patamar menos elevado". Segundo ele, quando Trump esquece um assunto e "a poeira baixa", as coisas são discutidas com mais calma.

— Toda vez que ele toma uma decisão dessa por impulso, ele afeta outras negociações também.

Leia Mais Indústria e agro do RS reagem à tarifa de 50% anunciada por Trump

No caso dos tarifaços anteriores, Moura afirma que o efeito ainda é baixo. Para minimizar o impacto, as empresas norte-americanas anteciparam compras e encheram os seus estoques.

Relevância do Brasil

Segundo Mauricio Moura, a diplomacia brasileira é irrelevante para a Casa Branca. Ou seja, os Estados Unidos não se preocupam com os movimentos do Brasil como posicionamentos sobre conflitos entre outros países, por exemplo.

— A grande preocupação, para vocês terem uma ideia da postura brasileira nesse governo, nessa Casa Branca, nesse Departamento de Estado, que hoje é liderado pelo Marco Rubio, era como é que o Brasil ia se comportar diante do ímpeto e a vontade do governo americano aumentar o fluxo de deportações de imigrantes.

— Chega a ser triste para nós brasileiros, mas assim, o efeito da diplomacia brasileira aqui na discussão em Washington é praticamente nulo.

Ouça a entrevista na íntegra