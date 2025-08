Economia espanhola não mostra sinais de desaceleração, apesar das tensões comerciais

Impulsionada pelo alto consumo das famílias e pelo forte crescimento das exportações, a economia espanhola confirmou seu dinamismo no segundo trimestre, apesar do clima de incerteza gerado pelo aumento das tarifas americanas.

O Produto Interno Bruto (PIB) espanhol cresceu 0,7% entre abril e junho, um décimo de ponto percentual acima do valor do trimestre anterior (0,6%), de acordo com a estimativa provisória publicada nesta terça-feira (29) pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Este número supera as projeções do Banco da Espanha, que previa um crescimento entre 0,5% e 0,6%. O número também confirma o dinamismo da quarta maior economia da zona do euro, que já registra oito trimestres consecutivos com crescimento do PIB acima de 0,6%.

"A economia espanhola mantém seu dinamismo" no segundo trimestre, comemorou o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, em uma mensagem de vídeo. "Isso nos posiciona entre as principais economias avançadas não apenas na Europa, mas também a nível internacional", acrescentou.

Segundo o INE, o crescimento dos últimos meses foi impulsionado pelas exportações, que cresceram 1,1% em relação ao trimestre anterior, apesar dos efeitos da guerra comercial desencadeada pelo aumento das tarifas americanas.

A tendência também foi impulsionada pelo investimento empresarial - que aumentou 2,1%, com forte crescimento no setor da construção - e pelo consumo das famílias, que cresceu 0,8%, após já ter registrado um aumento de 0,6% entre janeiro e março. O crescimento anual do PIB, por sua vez, foi de 2,8%.

Essa tendência coloca a Espanha em uma posição favorável para atingir a meta de crescimento de 2,6% que o governo liderado pelo socialista Pedro Sánchez espera para este ano.

A economia espanhola continua atuando "em parte como um motor para a zona do euro, compensando o crescimento muito mais baixo de outras economias europeias, como Alemanha e França", disse à AFP Pedro Aznar, professor de Economia da escola de negócios Esade.

Segundo dados do INE, o crescimento espanhol permitiu que o número de pessoas à procura de emprego diminuísse consideravelmente nos últimos meses. A taxa de desemprego caiu para 10,29% da população no final de junho, o seu nível mais baixo desde a crise financeira de 2008.

A queda do desemprego, impulsionada pela elevada criação de empregos, deverá continuar nos próximos trimestres, segundo o governo.

De acordo com o Banco da Espanha, o crescimento econômico deverá atingir 2,4% este ano. Essa previsão aproxima-se da do Fundo Monetário Internacional (FMI), que revisou as suas expectativas de crescimento para a Espanha para 2,5% (+0,2 ponto percentual) em meados de abril, apesar do aumento das tarifas decidido pelo presidente americano, Donald Trump.

O impacto no crescimento espanhol dessa disputa comercial, que levou a um acordo no domingo que prevê tarifas de 15% sobre produtos europeus exportados para os Estados Unidos, deve ser "insignificante" em 2025, disse o ministro Carlos Cuerpo à AFP em meados de junho.