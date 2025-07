É preciso inovar instituições criadas após Segunda Guerra Mundial, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender neste domingo, 6, a reforma das organizações multilaterais criadas logo depois da Segunda Guerra Mundial. Lula disse que a deterioração do cenário internacional inviabilizaria a aprovação neste momento de iniciativas anunciadas na ocasião da reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro.

O presidente discursava para líderes de países-membros do Brics, países parceiros, países convidados, organismos internacionais e representantes de movimentos sociais em plenária na Cúpula de Líderes do Brics, no Museu de Arte Moderna, no centro do Rio de Janeiro.