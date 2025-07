Donos de leão são presos após animal atacar mulher e seus dois filhos no Paquistão

Os donos de um leão de estimação, que escapou de uma fazenda e feriu uma mulher e seus dois filhos, foram presos na cidade de Lahore, no leste do Paquistão, informaram as autoridades no domingo, 6. A prisão ocorreu após a divulgação de um vídeo dramático mostrando o leão pulando um muro antes de atacar as vítimas em uma área residencial.