Donald Trump pode ganhar prêmio Nobel da Paz?

Trump pode concorrer e até ganhar o Nobel da Paz?

A premiação é concedida à pessoa ou organização que mais atuou para promover a unidade entre as nações. Podem se candidatar todas as pessoas vivas e instituições ativas.

O testamento do sueco Alfred Nobel diz que o prêmio deve ser entregue para a pessoa "que tenha feito mais, ou melhor, para promover a irmandade entre as nações , a abolição ou redução de Exércitos permanentes e o estabelecimento e promoção de congressos de paz".

Na introdução do site do Nobel, o presidente do comitê do prêmio da paz Jorgen Watne Frydnes diz que "na prática, qualquer pessoa pode receber o Prêmio Nobel da Paz. A história do prêmio mostra claramente que ele é dado a pessoas de todas as camadas da sociedade de todo o mundo".