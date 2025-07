TV uruguaia fala de disputa internacional por território no RS em reportagem; veja o vídeo

A reivindicação uruguaia sobre um território no Rio Grande do Sul foi tema de uma reportagem da TV local em junho. O assunto voltou à tona após o Ministério das Relações Exteriores do Uruguai enviar um comunicado oficial à diplomacia brasileira afirmando não ter sido informado sobre as obras no Parque Eólico Coxilha Negra em Santana do Livramento, na Fronteira Oeste.