Dezenas de voos cancelados após erupção de vulcão na Indonésia

Dezenas de voos com pouso e decolagem na ilha turística de Bali foram cancelados nesta segunda-feira (7), após a erupção de um vulcão localizado a 800 quilômetros de distância, que provocou uma gigantesca coluna de cinzas.

"Ocorreu uma erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki (...) com a altura da coluna de cinzas observada atingindo aproximadamente 18.000 metros acima do cume", afirmou a agência em um comunicado.