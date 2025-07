Desinformação se propaga nas redes sociais após inundações no Texas

As chuvas torrenciais do fim de semana deixaram mais de 100 mortos, incluídas mais de 20 meninas de um acampamento de verão. Os socorristas estão à procura de dezenas de pessoas dadas como desaparecidas.

Vários perfis de esquerda na plataforma X afirmaram, sem fundamento, que os cortes de pessoal no Serviço Meteorológico Nacional (NWS, na sigla em inglês) realizados pelo governo do presidente republicano Donald Trump "prejudicaram" sua capacidade de realizar previsões.

Assim como em outras agências, o NWS experimentou fortes reduções em seu quadro de funcionários e no orçamento no governo Trump, mas especialistas afirmam que seus meteorologistas estavam à altura de suas responsabilidades.

"Foi dito que as agências meteorológicas não previram inundações catastróficas no Texas, mas isso simplesmente não está correto", escreveu Daniel Swain, climatologista da Universidade de Agricultura e Recursos Naturais da Califórnia, na rede Bluesky.

"Foi um acontecimento extremo, mas a informação se intensificou rapidamente desde umas 12 horas antes [...] As localidades que foram inundadas receberam pelo menos uma ou duas horas de alerta direto do Serviço Meteorológico Nacional", acrescentou.

Além disso, teóricos da conspiração de direita nas redes sociais afirmaram falsamente que o governo causou as inundações com a semeadura de nuvens, uma técnica artificial que estimula a chuva.

Vários especialistas afirmam que essas tecnologias de modificação do clima não foram responsáveis pelas enchentes no Texas.

"As afirmações falsas tanto da esquerda quanto da direita foram amplamente difundidas nas redes sociais após as catastróficas inundações no Texas", escreveram Sarah Komar e Nicole Dirks, do grupo de monitoramento de desinformação NewsGuard em um relatório.