Deputados espanhóis rejeitam pacote de medidas do governo para evitar novo apagão

O Congresso dos Deputados da Espanha infligiu, nesta terça-feira (22), uma importante derrota ao governo do socialista Pedro Sánchez, ao rejeitar um pacote de medidas para evitar um novo grande apagão, como o que deixou sem luz a península ibérica em 28 de abril.

Posicionaram-se contra o texto não apenas a direita e a extrema direita, mas também partidos que geralmente votam a favor das propostas do Executivo, como a esquerda radical do Podemos e o partido independentista catalão de Carles Puigdemont.

De Montevidéu, onde está em visita oficial, Sánchez adiantou que voltará a apresentar o pacote no Congresso para tentar que seja aprovado.

"Não apoiamos a política energética deste governo, [...] que não é mais do que uma tentativa de ocultar seus erros e lavar suas culpas" em relação ao apagão de abril, afirmou o deputado do PP Guillermo Mariscal durante o debate.

O projeto de lei buscava melhorar a supervisão do sistema e amortecer as oscilações elétricas na rede. Entre as medidas estavam flexibilizar os prazos para a instalação de novos projetos eólicos e solares, e incentivos para desenvolver o armazenamento nessas plantas de produção de energia renovável.