Departamento de Justiça dos EUA interrogará cúmplice de Epstein

O número dois do Departamento de Justiça dos Estados Unidos interrogará, nesta quinta-feira (24), a ex-companheira e cúmplice do criminoso sexual Jeffrey Epstein na prisão onde está reclusa, na Flórida, informou a imprensa americana.

O governo tenta mitigar a indignação de parte dos conservadores que o acusam de proteger as elites ao rejeitar fornecer detalhes do caso Epstein, financista encontrado morto em sua cela em 2019 antes de seu julgamento por crimes sexuais.

De acordo com a imprensa americana, o procurador-geral-adjunto Todd Blanche, ex-advogado do presidente Donald Trump no julgamento por subornos em 2024, se reunirá com Maxwell em Tallahassee, no sul da Flórida.