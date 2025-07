Democratas abandonam reunião no Senado para nomear ex-advogado de Trump

Emil Bove, ex-advogado pessoal do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu mais um passo nesta quinta-feira (17) rumo a se tornar juiz federal de apelações, após uma reunião acalorada no Senado da qual os democratas se retiraram em protesto.

O Comitê Judiciário do Senado, de maioria republicana, votou a favor do avanço da nomeação de Bove. A indicação ainda precisa ser examinada pelo plenário da câmara.

Bove, de 44 anos, foi indicado por Trump para um cargo vitalício na Corte de Apelações do Terceiro Circuito, que abrange os estados de Delaware, Nova Jersey e Pensilvânia.

Mas esse ex-promotor federal, atualmente o terceiro funcionário de mais alto escalão no Departamento de Justiça, tem sido alvo de críticas.

"Ele liderou o esforço para transformar o Departamento de Justiça em uma arma contra os inimigos do presidente", afirmou o senador Dick Durbin, o democrata de maior escalão no Comitê Judiciário do Senado, durante a audiência.