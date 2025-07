Demna se despede da Balenciaga com desfile suntuoso e estrelado

O estilista Demna se despediu da Balenciaga, nesta quarta-feira (9), com uma homenagem aos cânones clássicos do lendário estilista espanhol, uma coleção com linhas simples, abundância do preto e estrelas na passarela.

No entanto, a conhecida irreverência do estilista também esteve presente, com uma série de homens vestindo ternos oversized, botas e óculos escuros, apesar de o desfile ter sido parte da Semana de Alta-Costuma feminina (coleção outono-inverno 2025).

O georgiano Demna Gvasalia, que irá para a Gucci, tinha que se despedir da casa com um último aceno provocador, sua marca registrada por dez anos.

Isabelle Huppert, Naomi Campbell, Kim Kardashian e Eva Herzigova desfilaram para o estilista.

Ternos em preto-azeviche, justíssimos na cintura, volumosos nos quadris e com ombreiras tipo Nosferatu deram destaque a rostos sérios e às vezes cadavéricos das modelos maquiadas para a ocasião.

Também houve espaço para a cor, como no suntuoso casaco brilhante de rosas e no conjunto amarelo-canário. Ou no grande vestido branco, rendado dos pés à cabeça que, com saia ampla e muito rígido, dava uma aparência quase sagrada à modelo.

"O que Demna aportou para a moda, a Balenciaga e o sucesso do grupo é imenso. Sua força criativa é exatamente o que a Gucci precisa", disse François-Henri Pinault, encarregado do grupo de luxo Kering, no comunicado que anunciou a transferência do estilista para a marca italiana, sem dúvida a mais aguardada pelo mercado da moda nos últimos meses.

Os boatos sobre a sucessão de Sabato De Sarno, que partiu em fevereiro depois de apenas dois anos à frente da Gucci, privilegiavam Maria Grazia Chiuri, que na ocasião estava prestes a deixar a direção artística das coleções femininas da Dior, ou Hedi Slimane, que deixou a Celine em outubro de 2024.

Esta nomeação surpresa busca reativar a marca italiana, que vem perdendo impulso.

A Gucci representava 44% do faturamento da Kering (Saint Laurent, Bottega Veneta...), que viu suas receitas recuarem 12% em 2024 para 17,19 bilhões de euros (cerca de R$ 110,5 bilhões, na cotação da época), enquanto seu lucro líquido caiu aproximadamente 64%.

Durante sua passagem pela Balenciaga, Demna impôs peças como a jaqueta "bomber" nas passarelas ou os calçados de plástico Crocs.

Os tênis da Balenciaga são uma referência dos fashionistas e dos fãs de itens de luxo, algo impensável na vida do estilista espanhol.

No entanto, este prodígio da moda às vezes foi longe demais, como no escândalo provocado pelo lançamento de uma campanha publicitária em 2022 com crianças mostrando acessórios de inspiração sado-masoquista.

- Plumas em forros e cabeças -

A dupla holandesa Viktor and Rolf voltou a recorrer à ironia com um desfile que apresentou 15 pares de vestidos pretos pregueados e acompanhados de capas de tecidos (tule, crinolina,...), em um estilo que remetia aos rígidos vestidos do século XIX.

Cada par de peças era exatamente igual, mas uma delas era inflada com plumas falsas.

"Queríamos mostrar que uma coisa pode ser a mesma e de diferentes maneiras. E gostamos da ideia das plumas porque estão muito vinculadas à alta-costura. Ao mesmo tempo, são um símbolo de liberdade. Temos explorado esta ideia de transformação várias vezes na nossa carreira, mas nunca de forma tão enérgica quanto agora", explicou Viktor Horsting à AFP.

As modelos usaram plumas coloridas na cabeça, sozinhas ou na forma de coroas ou chapéus.

Estas plumas foram uma criação de Stephen Jones, o chapeleiro inglês, tema de uma retrospectiva recente no Museu da Moda parisiense.