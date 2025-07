Delegação técnica da AIEA visitará o Irã em 'duas ou três semanas'

Uma delegação técnica da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) viajará ao Irã em "duas ou três semanas", mas não terá acesso às instalações nucleares do país, anunciou nesta quarta-feira (23) o vice-ministro das Relações Exteriores iraniano, Kazem Gharibabadi.

"Aceitamos que uma delegação técnica da AIEA visite o Irã muito em breve, em duas ou três semanas", com o objetivo de discutir as "novas modalidades" das relações entre o Irã e a agência após os ataques dos Estados Unidos e Israel contra instalações nucleares, disse Gharibabadi à imprensa na ONU.

O Irã, que considera que a AIEA tem parte da responsabilidade no início dos ataques contra suas instalações nucleares em junho, suspendeu oficialmente no início de julho toda a cooperação com a agência de controle nuclear da ONU.

No entanto, a delegação da AIEA "não visitará as instalações" nucleares, destacou Gharibabadi, antes das conversas previstas para sexta-feira em Istambul com França, Reino Unido e Alemanha.

Esses três países acusam Teerã de não ter respeitado seus compromissos em matéria nuclear e ameaçam restabelecer as sanções com base em uma cláusula prevista no Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA pela sigla em inglês) de 2015, algo que o Irã tenta evitar. Se os europeus restabelecerem as sanções, "vamos reagir, vamos responder", advertiu o vice-chanceler, que lembrou que seu país dá prioridade ao caminho "diplomático".

O vice-ministro iraniano também se mostrou favorável à retomada "o mais rápido possível" das negociações com Washington, que retirou-se do JCPOA em 2018, depois de terem sido suspensas em junho passado após os ataques israelenses contra as instalações nucleares iranianas.

Os Estados Unidos se uniram a Israel na execução de seus próprios ataques em 22 de junho, dirigidos contra as instalações nucleares iranianas de Fordo, Isfahan e Natanz.

O presidente americano, Donald Trump, classificou repetidamente os ataques como um sucesso que "destruiu completamente" as instalações, mas vários meios de comunicação informaram vazamentos de inteligência que sugerem um panorama mais confuso.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, afirmou esta semana que Teerã não tem planos de abandonar seu programa nuclear.