Déficit comercial dos EUA aumenta em maio, aprofundado por tarifas de Trump

O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou mais que o esperado em maio, com um declínio insignificante das exportações em meio ao terremoto comercial provocado pela política tarifária do presidente Donald Trump.

A maior economia do mundo registrou, em maio, um déficit comercial - a diferença entre o que importa e o que exporta - de 71,5 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 408 bilhões, na cotação da época), depois que Trump impôs tarifas de 10% para a maioria dos parceiros comerciais dos Estados Unidos, segundo dados do Departamento do Comércio, publicados nesta quinta-feira (3).

Em abril, o déficit comercial tinha sido de 60,3 bilhões de dólares (R$ 341,3 bilhões).

Em maio, as importações dos Estados Unidos diminuíram 0,1%, para US$ 350,5 bilhões (R$ 2 trilhões).

As importações de bens de consumo diminuíram em US$ 4 bilhões (R$ 22,8 bilhões), principalmente produtos de vestuário e brinquedos, embora tenham aumentado as de veículos e autopeças.

Enquanto isso, as exportações caíram 4% para US$ 279 bilhões (R$ 1,59 bilhão), com reduções principalmente em suprimentos industriais e materiais, segundo o informe.

Embora Trump tenha retirado a maior parte das tarifas mais duras em abril, ele dobrou as taxações a produtos procedentes da China.

Na ocasião, as tarifas recíprocas entre Washington e Pequim dispararam até os três dígitos, um nível descrito como um embargo comercial, pois as empresas contiveram os envios à espera de que as tensões entre os dois governos diminuíssem.