Defesa Civil de Gaza anuncia 30 mortos por bombardeios israelenses

Pelo menos 30 pessoas, incluindo mulheres e crianças, foram mortas nesta terça-feira na Faixa de Gaza por ataques aéreos israelenses no distrito de Nuseirat, informou a Defesa Civil do território palestino.

O porta-voz do órgão de emergência, Mahmoud Basal, disse que os ataques ocorreram à noite e de madrugada e "atingiram várias casas de cidadãos" no campo de refugiados de Nuseirat.

Não houve declarações imediatas do Exército israelense, cujas forças realizam operações contra o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza há quase 22 meses.

A ofensiva israelense, desencadeada por um ataque sangrento do grupo palestino em 7 de outubro de 2023, deixou mais de 59.900 palestinos mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas.

No fim de semana, sob pressão internacional para evitar o desenvolvimento de uma crise de fome no território, Israel declarou uma série de "pausas táticas", que começaram no domingo, para permitir a entrega de ajuda humanitária.