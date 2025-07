Dalai Lama reza pela paz e a compaixão no aniversário de 90 anos

O Dalai Lama celebrou 90 anos neste domingo (6) com uma oração pela paz, após uma nova divergência com a China sobre sua futura sucessão como líder espiritual tibetano.

Por ocasião das comemorações por seu 90º aniversário, o líder espiritual tibetano anunciou durante a semana que terá um sucessor e que sua escolha corresponderá "exclusivamente" ao 'Ganden Phodrang Trust', o gabinete do Dalai Lama instalado na Índia, onde ele se exilou em 1959 após uma tentativa frustrada de rebelião contra as tropas chinesas em Lhasa, capital do Tibete.

Mas a China, que controla a região desde os anos 1950, afirmou que a reencarnação do líder espiritual "deve ser aprovada pelo governo central" de Pequim, o que poderia levar a um cenário de duas pessoas reivindicando a posição de Dalai Lama.

Neste domingo, no aniversário do líder budista, os cânticos de monges vestidos com túnicas vermelhas foram ouvidos nos templos das colinas da região himalaia da Índia, lar do Dalai Lama e de milhares de seguidores há várias décadas.

"Sou apenas um simples monge budista. Normalmente não participo de comemorações de aniversário", afirmou o líder tibetano em uma mensagem.

Desta vez, no entanto, pediu que as pessoas aproveitem a ocasião "para cultivar a paz e a compaixão".

"Embora seja importante trabalhar pelo desenvolvimento material, é vital concentrar-se em alcançar a paz de espírito, cultivando um bom coração e sendo compassivo, não apenas com as pessoas queridas, mas com todos", afirmou.

"Desta forma, vocês contribuirão para tornar o mundo um lugar melhor", acrescentou o líder espiritual, vestido com suas túnicas tradicionais e um manto amarelo, que antes das orações assistiu apresentações de dança em sua homenagem.

- Morrer sem arrependimento -

As cerimônias de domingo encerram uma semana de celebrações e orações por Tenzin Gyatso, que os tibetanos consideram a 14ª reencarnação do Dalai Lama, uma instituição com 600 anos de história.

Na véspera do aniversário, o carismático Nobel da Paz (de 1989) por sua campanha pacífica por maior autonomia do Tibete afirmou que esperar "viver outros 30 ou 40 anos".

"Tenho agora 90 anos e (...) quando reflito sobre minha vida, vejo que não desperdicei minha vida em absoluto", disse aos seguidores neste domingo.

"Não terei arrependimentos no momento da minha morte, em vez disso poderei morrer muito tranquilo", afirmou.

Referência internacional da causa tibetana, o Dalai Lama recebeu várias mensagens de felicitações por seu aniversário, começando pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi.

O líder nacionalista hindu o descreveu como um "símbolo imperecível do amor, da compaixão, da paciência e da disciplina moral".

Como país refúgio do Dalai Lama e de milhares de tibetanos, a Índia pode desempenhar um papel importante em uma eventual disputa entre o sucessor escolhido pelo 'Ganden Phodrang Trust' e o designado por Pequim.

Apesar da rivalidade entre China e Índia por influência em vários países do sul da Ásia, os dois países trabalham para reparar as relações desde um confronto entre suas tropas, em 2020, na fronteira disputada no Himalaia.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, também parabenizou o líder budista e afirmou que seu país está "comprometido em promover o respeito pelos direitos humanos e liberdades fundamentais dos tibetanos".

Presente nas celebrações organizadas em McLeod Ganj, o ator americano Richard Gere, que apoia a causa tibetana há várias décadas, declarou neste domingo que o Dalai Lama "encarna o altruísmo, o amor e a compaixão plena e a sabedoria".