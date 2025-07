Dalai Lama: como é feita a escolha do sucessor de líder tibetano?

Atual Dalai Lama é o 14° na liderança do budismo tibetano. Tim Gruber/The New York Times / NYTNS

O líder do budismo tibetano Dalai Lama afirmou nesta quarta-feira (2) que seu sucessor será nomeado após sua morte. O comunicado foi feito em razão da comemoração de seus 90 anos no próximo domingo (6).

"Afirmo que a instituição do Dalai Lama continuará", disse ele em uma mensagem lida no mosteiro de McLeod Ganj.

Sua idade avançada levantou preocupações sobre o futuro da liderança tibetana e uma possível tentativa da China de influenciar sua sucessão.

Dalai Lama é considerado por fiéis como a 14ª encarnação do título espiritual que existe há 600 anos. Ele vive exilado na Índia desde 1959.

Sucessão

A escolha do sucessor é muito importante para a organização dos tibetanos, que temem que a China, que invadiu o Tibete com suas tropas em 1950 para torná-lo uma província chinesa, nomeie um sucessor alinhado aos seus interesses.

Dalai Lama, considerado por Pequim como um separatista perigoso, descartou a ideia de que o 15° Dalai Lama possa ser nomeado pela China. Seu sucessor será alguém nascido no "mundo livre", prometeu ele publicamente.

Embora nos últimos anos ele tenha sugerido a ideia de que poderia ser o último, a maioria dos tibetanos se mostra a favor da continuação do "ciclo reencarnatório".

Disputa com a China

Em 1995, a China sequestrou e deteve um menino de 6 anos, nomeado por Dalai Lama como Panchen Lama, outra importante figura religiosa tibetana.

Tradição

A tradição determina que, após a morte do Dalai Lama, os monges iniciem as buscas para encontrar a criança na qual o líder espiritual reencarnou.

Pela crença budista, o Dalai Lama pode escolher onde e quando irá reencarnar. Antes de morrer, ele costuma deixar pistas e instruções de como poderá ser encontrado novamente.

Os monges costumam procurar por crianças nascidas na mesma época que o líder budista morreu e apresentem características físicas específicas. Relatos dizem que na última busca, foram procurados sinais como orelhas grandes e marcas no corpo.

Na tradição, também diz que é possível interpretar a direção da fumaça da pira funerária do Dalai Lama anterior como um possível indício do local de nascimento da reencarnação. As buscas costumam ser conduzidas por monges disfarçados.

Ao ser identificada como possível Dalai Lama, as crianças recebem objetos que pertenceram ao líder anterior. Caso reconheça corretamente os itens, é considerado um sinal de que é a reencarnação.

Quem é Dalai Lama?

Nascido em 1935, tornou-se o líder espiritual e político dos tibetanos após ser identificado aos 2 anos, conforme a tradição, como a reencarnação de seu antecessor. Recebeu, então, o nome de Tenzin Gyatso.

Se descrevendo como "um simples monge budista", mas já viajou o mundo para promover a causa tibetana. Sua campanha por maior autonomia para o Tibete causou inimizade com a China, que o menciona como "lobo em vestes de monge".

Ele passou a maior parte de sua vida no exílio. Aos 23 anos, fugiu de Lhasa, capital do Tibete, depois que as tropas chinesas reprimiram um levante fracassado iniciado em 1959.

Após 13 dias cruzando as passagens nevadas do Himalaia até a fronteira com a Índia, nunca mais conseguiu voltar.