Cresce embate entre Trump e Lula por julgamento de Bolsonaro

A relação com Lula, no entanto, é tensa.

A milhares de quilômetros de Brasília, Trump contra-atacou com tarifas, uma de suas armas preferidas que usa a seu critério, inclusive contra aliados. Tanto é que em 2019, quando Bolsonaro ainda era presidente, ele já havia ameaçado o Brasil com tarifas sobre o aço.

"Devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos (...) cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todos e quaisquer produtos brasileiros enviados aos Estados Unidos", afirmou Trump.

Trump ressaltou que os "50% são muito menos do que o necessário para alcançar igualdade de condições". Na realidade, o comércio entre os dois países alcançou 41,7 bilhões de dólares (R$ 227,76 bilhões na cotação atual) entre janeiro e junho, com 20,021 bilhões (R$ 109,3 bilhões) em exportações brasileiras e 21,695 bilhões (R$ 118,47 bilhões) em produtos americanos, segundo dados do governo brasileiro.

Ele parece se referir ao bloqueio, por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, do Rumble - uma plataforma de compartilhamento de vídeos popular entre grupos conservadores - por se recusar a bloquear a conta do blogueiro Allan dos Santos, residente nos Estados Unidos e procurado por disseminar desinformação.