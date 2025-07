Contratações nos EUA em junho superaram as expectativas; desemprego caiu para 4,1%

A economia dos Estados Unidos criou mais empregos do que o esperado em junho e a taxa de desemprego caiu, segundo dados do governo divulgados nesta quinta-feira (3), proporcionando algum alívio em meio às preocupações do mercado de trabalho decorrentes das tarifas impostas por Donald Trump.

A maior economia do mundo criou 147.000 empregos em junho, mais do que os 110.000 esperados pelos analistas de mercado, segundo uma média do MarketWatch.

A taxa de desemprego ficou em 4,1%, enquanto os especialistas esperavam que fosse de 4,3%. Em maio, foi de 4,2%.

A maior economia do mundo tem crescido desde o fim da pandemia de covid-19, com um mercado de trabalho forte que permite que as pessoas continuem consumindo.

Mas as tarifas generalizadas de Trump, incluindo sobre aço, alumínio e automóveis, minaram a confiança do consumidor e criaram um clima de desconfiança entre os empresários.

Isso se deve principalmente às oscilações dos republicanos em relação ao anúncio e à posterior retirada dos impostos às importações, o que fez com que as empresas ficassem cautelosas em relação aos investimentos.

Com algumas das tarifas anunciadas por Trump possivelmente entrando em vigor na próxima semana, analistas acompanham de perto suas possíveis consequências no mercado de trabalho.

- Contradição com o relatório privado -

Em junho, os governos estaduais e o setor de saúde aumentaram suas vagas de empregos. Em contraste, o governo federal manteve seu padrão de redução de força de trabalho nos últimos meses, informou o Departamento do Trabalho nesta quinta-feira.

O governo federal cortou 7.000 empregos em junho, elevando o total para 69.000 desde que Trump assumiu o cargo em janeiro, acrescentou o relatório.

Por outro lado, o aumento salarial desacelerou. Enquanto em maio foi de 0,4% na comparação mensal, em junho ficou em 0,2%.

Em um aumento anual, os salários nos Estados Unidos subiram 3,7% em junho, também uma desaceleração em relação ao mês anterior.

Esses números contradizem as informações divulgadas na quarta-feira pela ADP, empresa responsável por monitorar salários, que alertou que o setor privado havia reduzido abruptamente sua força de trabalho.

Divergências entre a ADP e os dados oficiais não são incomuns.

Analistas acreditam que ajudam a compreender o que acontecerá no mercado de trabalho a longo prazo.

A ADP observou na quarta-feira que, embora não tenha havido muitas demissões, os empregadores estão resistindo à contratação de novos funcionários para substituir aqueles que saem.

Esses dados do mercado de trabalho dão margem para o Fed manter as taxas de juros estáveis enquanto monitora se as tarifas de Trump estimularão a inflação novamente.