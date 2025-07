"Continuaremos trabalhando em direção a um acordo", afirma presidente da União Europeia após tarifas de Trump

A presidente da União Europeia (UE), Ursula von der Leyen , informou em uma publicação na rede social X que a União Europeia vai seguir negociando com os Estados Unidos para um acordo comercial . Neste sábado (11), o presidente americano, Donald Trump, anunciou tarifas de 30% para importações de produtos do bloco econômico.

Tarifaço de Trump

Em carta endereçada à União Europeia, neste sábado, Trump afirmou que a taxação demonstra "força e compromisso" dos Estados Unidos em continuar suas relações comerciais com o bloco europeu e reivindicou a abertura do mercado europeu para o Estados Unidos.

O México também foi impactado com as tarifas implementadas neste sábado. Na notificação destinada ao país, Trump justifica as taxas dizendo que serão para tratar a "crise nacional do fentanil".