Confrontos na Síria deixam oito mortos, a maioria da comunidade drusa

Ao menos oito pessoas morreram em confrontos entre tribos beduínas e combatentes locais na cidade predominantemente drusa de Sweida, no sul da Síria, informou, neste domingo (13), um observatório da guerra, enquanto as autoridades enviaram forças para controlar a situação.

Os confrontos são o primeiro episódio de violência na região desde que os combates entre membros da comunidade drusa e as forças de segurança, que deixaram dezenas de mortos entre abril e maio.

Citando fontes médicas, o veículo local Sweida 24 divulgou um balanço preliminar de sete mortos, "inclusive uma criança, e quase 32 feridos como resultado dos confrontos armados e bombardeios mútuos no bairro de Maqus", no leste da cidade de Sweida.

Uma fonte do governo sírio, que pediu para permanecer no anonimato porque não lhe foi permitido informar os veículos de comunicação, disse à AFP que as autoridades estavam enviando forças para controlar a situação.