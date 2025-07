Conferência sobre Estado palestino será realizada a nível ministerial na ONU em julho

A conferência internacional sobre o futuro do Estado palestino acontecerá no final de julho na sede da ONU em Nova York, a nível ministerial, antes de uma "cúpula" entre líderes em setembro, indicou uma fonte diplomática.

Também deve trabalhar no "reconhecimento do Estado da Palestina" por países que ainda não o fizeram, "especialmente a França", e "na normalização e integração regional de Israel com países árabes e muçulmanos", acrescentou.